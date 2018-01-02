Губернатор Севастополя озвучил главные задачи правительства в 2018 году

Вчера, 21:01

Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя, озвучил задачи правительства, которые будут реализованы в 2018 году. В списке целей правильная расстановка приоритетов, повышение уровня управления и темпов роста экономики.

По словам Дмитрия Овсянникова, на реализацию всех запланированных целей финансов не хватает, по этой причине нужно улучшить качество принимаемых решений со стороны представителей управления. Экономический рост можно будет достигнуть посредствjм привлечения крупных инвесторов, на что направлен проект Балаклавы. Губернатор Севастополя отмечает, что власти располагают четким пониманием того, кто будет хорошим инвестором и, кто будет отлично управлять этим проектом.

В середине декабря минувшего года севастопольский глава обратился к правительству РФ с просьбой о продлении моратория на проведение проверок бизнеса до 2020 года.