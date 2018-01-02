Собчак хочет назвать мост, на котором убили Бориса Немцова, его именем

Вчера, 18:57

Ксения Собчак удивлена, почему чиновники Москвы до сих пор никак не увековечили память Бориса Немцова. Кандидат в президенты «против всех» предлагает переименовать мост.





Накануне Нового года Ксения Собчак побывала на месте убийства оппозиционера Бориса Немцова и возложила цветы на народный мемориал. Она также пообщалась с волонтёрами, которые днём и ночью посменно оберегают место памяти от вандалов и «московских чиновников». Об этом сама девушка отписалась в своём Instagram, подкрепив запись видео с места событий. Ксения также жалуется, что «30 декабря сотрудники Гормоста разгромили мемориал дважды за ночь», а сама городская власть спустя почти три года после трагедии не смогла отметить вклад Немцова табличкой.



Теперь Собчак хочет переименовать улицу, мост или переулок города в честь политика или назвать Москворецкий мост – Немцовым. Не все поклонники поняли порыв телеведущей. Если одни согласились, что Борис Немцов заслуживает мемориала, то другие предложили переименовывать всё подряд: города, улицы, сёла и прочее, а также не обращать на «этих воров» внимание. Также пользователи соцсети посчитали, что это всего лишь пиар, и Собчак всё равно на Немцова.