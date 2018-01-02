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В Риге задержан российский журналист Анатолий Курлаев

Вчера, 16:55

Прибывшего 1 января в столицу Латвии журналиста «ТВ-Центр» Анатолия Курлаева задержали, не объяснив причины, и готовят к высылке с территории страны.

По словам самого журналиста, он вчера прилетел в Ригу, а в 11 утра его задержали представители правоохранительных органов в примерочной одного из торговых центров города, так как в отеле его не застали. Ему предоставили документы, в которых сказано, что он является нежелательной персоной в Латвии, в связи с чем у него пожизненный запрет на въезд в страну, который в апреле 2015 года был подписан Министерством внутренних дел. На данный момент его все еще не отпустили, он находится в полиции, откуда вскоре его доставят в ведомство, которое занимается депортацией.


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