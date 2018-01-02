Наталья Поклонская сообщила прессе цель своей жизни

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Бывший прокурор и депутат Государственной Думы Наталья Поклонская рассказала в интервью, что для нее послужило поводом для гордости в 2017 году и назвала главную цель своей жизни.

Политик поделилась данной информацией в интервью с каналом RT.

По словам Натальи, в уходящем году поводом для гордости для нее стало то, что она смогла помочь большому количеству людей, а ее главная цель в жизни и состоит в том, чтобы приносить счастье не только себе, но и многим людям, а также делать добро для нашей родины.

«Как и у любого человека, наверное, главная цель моей жизни счастье, но счастье не только для себя, но и для людей, окружающих меня», - сказала Поклонская.

Поклонская также отметила, что 2017 год был самый быстрый из всех.

Также молодая чиновница ответила на другие малозначительные вопросы, такие как, что лучше WhatsAap или Telegram, но самым развернутым ответом в интервью был ответ про цель жизни.

Напомним, что 2017 году одной из самых громких историй с участием Натальи Поклонской стало ее конфликт с режиссером Алексеем Учителем из-за фильма «Матильда» об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наталья, которая не единожды выражала уважение к императору и вообще к царской семье, предприняла попытку запретить прокат фильма в кинотеатрах из-за оскорбления, по ее мнению, чувств верующих. Она даже обращалась в ФСБ России, а также Следственный Комитет России и Генпрокуратуру, но все ведомства отказали в проверке. А генпрокурора РФ Юрия Чайку депутат даже обвинила в бездействии.