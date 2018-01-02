Минобороны Индии купит 240 авиабомб у России

Сегодня, 12:55

Нирмала Ситхараман, руководящяя Министерством обороны Индии, сообщила о достижении договоренности с Россией о закупке 240 авиабомб для Военно-воздушных сил страны.

Поставщиком авиационных бомб для Минобороны Индии выступит российская госкорпорация «Рособоронэкспорт». За 240 единиц оружия массового поражения Нирмала Ситхараман заплатит из государственного бюджета почти 200 миллионов долларов. Российскими авиабомбами Индия намерена восполнить нехватку в арсенале Военно-воздушных сил высокоточного оружия.

Также Ситхараман достигла договоренности с Минобороны Израиля о покупке 131 ракеты ЗРК Barak. Сумма сделки превысит 70 миллионов долларов (учитывая сопутствующее оборудование). Данный зенитно-ракетный комплекс предназначен для ликвидации противокорабельных ракет, сообщила глава индийского оборонного ведомства.