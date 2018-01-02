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Родные моряков просят Путина искать «Сан-Хуан»

Сегодня, 12:53

Родные пропавших аргентинских моряков написали письмо с просьбой о помощи. Адресатом указан Владимир Путин. Так, семьи членов экипажа настоятельно предлагают президенту РФ содействовать в поиске моряков подлодки «Сан-Хуан».

Авторитетное издание Clarin сообщает, что аргентинцы, потерявшие родных после исчезновения подлодки «Сан-Хуан», продолжают надеяться на положительный исход. Так, семьи пропавших моряков обратились с официальным письмом-просьбой к Владимиру Путину.

Согласно данным Кремля, люди настойчиво предлагают возобновить поиски пропавшей 15 ноября подлодки и членов экипажа. К такому шагу семьи пришли после прекращения поисков государственными структурами. В письме, семьи моряков благодарят Путина за все усилия, приложенные к поисковой операции.


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