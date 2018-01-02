Глава Крыма назвал идеологию Украины нацизмом

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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал марш украинцев с факелами в честь Степана Бандеры на своей страничке в Facebook. Аксенов заявил, что государственная идеология Украины является ни чем иным как нацизмом и его необходимо признать преступным на мировом уровне.

Об этом он заявил, комментируя факельное шествие украинцев в честь дня рождения Бандеры 1 января.

"Чем больше обнародуется документальных свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше беснуются украинские нацисты. И тем больше усилий прилагает киевский режим для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей... Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступного на международном уровне", - написал Аксенов. Глава Крыма напомнил, в подтверждение своих слов, о признании парламентом Польши Волынской резни в 1943 году геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков.

Политик также выразил убеждение, что большинство участников нацистских шествий не поддерживают данное мероприятие, так как закрывают лица намордниками, и не хотят быть замеченными в этой своеобразной «дани славы Бандере».

«Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное», - полагает глава Крыма.