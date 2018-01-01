Володин: Следующий год станет насыщенным и ответственным

Вчера, 20:20

Ответственным и богатым на события, по мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, будет грядущий 2018 год. Об этом председатель нижней палаты парламента заявил в своём новогоднем поздравлении россиянам, текст которого был опубликован на сайте законодательного органа.

Володин также позволил себе вспомнить важные события уходящего года. В первую очередь он отметил решения, принятые в социальной сфере, сферах экономики и безопасности. При этом он подчеркнул, что ключевым фактором здесь была сплочённость российского общества. Председатель Госдумы пожелал россиянам в наступающем году радости и удачи.

Ранее мы писали, что глава МИД России Сергей Лавров в одном из последних интервью в этом году обратился к российским гражданам и пожелал им больше шутить и смеяться в 2018 году. Это, как отметил дипломат, позволит существенно продлить свою жизнь.