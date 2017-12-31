Лавров пожелал россиянам больше шутить и смеяться в 2018 году

Сегодня, 11:40

Сергей Лавров, выступивший на НТВ, пожелал россиянам в 2018 году больше шутить и смеяться. Он сообщил, что это поможет значительно продлить свою жизнь.

Глава МИД сказал, он очень хочет, чтобы жители не только лишь России, но и по всей планете были в наступающем году здоровыми и счастливыми.

Помимо того, Лавров высказал пожелания, чтобы у граждан РФ в следующем году голова не болела даже в связи с мелкими проблемами, а любви и уважения стало больше.

Когда при интервьюировании министру задали вопрос о перспективах снятия санкций, он ответил, что считает их «средними».

После этого журналисты поинтересовались, как Лавров расценивает шансы сборной РФ на предстоящем ЧМ-2018 выйти в четвертьфинал, министр сказал «ниже среднего». Но шутить и смеяться нужно продолжать, несмотря ни на что.