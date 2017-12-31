Аксенов озвучил главные ожидания 2018 года для Крыма

Вчера, 19:20

Глава республики Аксенов определил самые ожидаемые события для Крыма в 2018 году. По словам политика, в новом году планируется запуск терминала аэропорта в Симферополе, анонсированный «проезд» по новому мосту и трассе «Таврида», начало работы электростанции и др.

«Успехи и достижения российского Крыма – это ваши успехи и достижения», – подчеркнул Аксенов.

Аксенов рассказал, какие изменения ждут Крым и крымчан в 2018 году. По словам политика, планируется запуск работы терминала аэропорта в Симферополе. Не останется в стороне и анонсированное «испытание» потоком автомобилей, которое произойдет на трассе «Таврида» и по построенному мосту. В планах властей Крымского полуострова также начало работы электростанции.

Предварительно известно, что российский Крым уже развил обороты обновления инфраструктуры и может теперь начать построение совершенно новых объектов.