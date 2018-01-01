Озвучен ТОП-5 лучшего оружия РФ, примененного в Сирии

Сегодня, 09:00

Военные специалисты составили рейтинг оружия Российской Федерации, которое было применено в миротворческой миссии в Сирии. Согласно данным, №1 стал многофункциональный истребитель Су-35.

Специалисты в области вооружения разработали список лучшего оружия Российской Федерации. Так, согласно рейтингу, под критерии отбора попали всего 5 единиц. Победителем стал истребитель Су-35. Второе почетное место досталось дальнобойным крылатым ракетам воздушного базирования - Х-101. Третье место эксперты отдали ракетному комплексу «Искандер».

Все это оружие стало эффективным при операциях в в Сирийской Арабской Республике. Примечательно, что всего за время операции в САР было использовано более 200 образцов вооружения и военной техники РФ.