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Озвучен ТОП-5 лучшего оружия РФ, примененного в Сирии

Сегодня, 09:00

Военные специалисты составили рейтинг оружия Российской Федерации, которое было применено в миротворческой миссии в Сирии. Согласно данным, №1 стал многофункциональный истребитель Су-35.

Специалисты в области вооружения разработали список лучшего оружия Российской Федерации. Так, согласно рейтингу, под критерии отбора попали всего 5 единиц. Победителем стал истребитель Су-35. Второе почетное место досталось дальнобойным крылатым ракетам воздушного базирования - Х-101. Третье место эксперты отдали ракетному комплексу «Искандер».

Все это оружие стало эффективным при операциях в в Сирийской Арабской Республике. Примечательно, что всего за время операции в САР было использовано более 200 образцов вооружения и военной техники РФ.


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