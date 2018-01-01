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Жириновский похвастался отсутствием коррупции в Смоленске

Сегодня, 04:00

Владимир Жириновский дал интервью телеканалу «Россия 24». По словам политика, член партии «ЛДПР» Островский активно работал над проблемой коррупции в Смоленске, теперь ее нет.

 Лидер партии «ЛДПР» Жириновский рассказал в своем интервью телеканалу «Россия 24» в чем секрет отсутствия коррупции в Смоленске и области. По словам политика, источником борьбы с коррупцией стал член его партии Алексей Островский. Благодаря консолидированной работе губернатора и администрации Смоленска, такого явления, как «взяточнество» на Смоленщине нет.

Таким образом, Жириновский не упустил возможности вновь напомнить избирателям о проделанной работе его штабом и подчеркнуть достигнутые результаты деятельности.


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