Жириновский похвастался отсутствием коррупции в Смоленске

Сегодня, 04:00

Владимир Жириновский дал интервью телеканалу «Россия 24». По словам политика, член партии «ЛДПР» Островский активно работал над проблемой коррупции в Смоленске, теперь ее нет.

Лидер партии «ЛДПР» Жириновский рассказал в своем интервью телеканалу «Россия 24» в чем секрет отсутствия коррупции в Смоленске и области. По словам политика, источником борьбы с коррупцией стал член его партии Алексей Островский. Благодаря консолидированной работе губернатора и администрации Смоленска, такого явления, как «взяточнество» на Смоленщине нет.

Таким образом, Жириновский не упустил возможности вновь напомнить избирателям о проделанной работе его штабом и подчеркнуть достигнутые результаты деятельности.