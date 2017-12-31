Владимир Путин подписал 64 федеральных закона перед Новым годом

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Президент России Владимир Путин 29 декабря продолжил работать в усиленном режиме. Согласно уведомлению на правительственном портале, главный лидер РФ подписал за день 64 федеральных закона.

Владимир Путин не снизил своей работоспособности даже перед Новым годом. В последний предпраздничный рабочий день, 29 декабря, политик не расслаблялся. Наоборот, он рассмотрел и подписал 64 федеральных закона. На правительственном портале появилось сообщение о 64 законах федерального значения, которые были подписаны лично Владимиром Путиным. Среди нормативных актов есть закон о повышении средней заработной оплаты для российских жителей, а также положение, касающееся выплаты материнского капитала молодым родителям до 2021 года.

Также президент завизировал документ, согласно которому будут увеличены выплаты пострадавшей стороне в итоге ДТП, когда составлен европротокол на месте происшествия. Большое внимание глава России уделил сфере обороны и безопасности своей страны. Об этом речь идет в нескольких новых законах от 29 декабря 2017 года.