Очередной памятник Сталину открыли в Ростовской области

Вчера, 18:45

Очередной памятник Иосифу Сталину в преддверии новогодних праздников торжественно открыли в Ростовской области. Теперь бюст диктатора находится в посёлке Матвев Курган. Информацию об этом сообщили местные приверженцы коммунистической идеологии в социальных сетях.

Александр Дедович на своей странице в Facebook написал, что сегодня, 30 декабря, в посёлке Матвеев Курган, что в Ростовской области, возвели бюст советскому диктатору Иосифу Сталину. Это мероприятие было приурочено к 92-му дню рождения ветерана Второй мировой войны и почётного жителя населённого пункта Николая Габеева.

В сети появилось множество фотографий с открытия памятника Сталину. На снимках видно, что на него пришло не так уж и много людей – всего лишь чуть больше десятка человек с флагами с советской символикой и цветами. Их торжественно возложили к подножию бюста.

Этот памятник Сталина является уже вторым монументом, который возвели в Ростовской области за последнее время.

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