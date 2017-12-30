ЦИК: За 6 лет Жириновский заработал 98 миллионов рублей

Вчера, 18:05

Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский за 6 лет обогатился на 98 миллионов рублей. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия.

Владимир Жириновский первым среди конкурентов подал документы для участия в выборах президента Российской Федерации. Представители ЦИК высчитали доход политика за 6 лет. За этот период времени Жириновский по декларации заработал 98,3 миллиона рублей.

Такая сумма накопилась за счёт зарплаты в Государственной Думе, вложений в акции, пенсии и продажи имущества. Кроме того, лидер ЛДПР преподаёт на социологическом факультете МГУ имени Ломоносова. Зарплата на этой должности также была внесена в декларацию о доходах.

По официальным документам, Жириновский является владельцем двух земельных участков на территории России, восьми жилых домов, двух гаражей, а также бассейна. Также во владении политика есть автомобиль, его марку представители ЦИК не назвали.