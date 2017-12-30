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Путин отказался поздравлять Порошенко с Новым годом

Вчера, 17:31

Глава Российской Федерации Владимир Путин отказался поздравлять президента Украины Петра Порошенко с Новым годом. Сегодня по традиции российский лидер послал поздравительные телеграммы главам всех государств.

Владимир Путин, по сложившейся традиции, в последний рабочий день уходящего года направил поздравительные телеграммы президентам, премьер-министрам, монархам зарубежных государств. Также получили новогодние поздравления политические деятели и лидеры международных общественных движений и глав религиозных конфессий. Без поздравления остался лишь Порошенко.

В поздравлении президенту США Дональду Трампу Путин выразил надежду, что, несмотря на все объективные сложности, здравый смысл восторжествует и будет найдена общая платформа для продуктивного сотрудничества. Напомним, ряд российских политиков считает, что три года назад со стороны Кремля было политической ошибкой признание легитимности Порошенко на посту президента, который он занял в результате вооруженного переворота.


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