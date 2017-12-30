Работники Уралвагонзавода презентовали Навальному чайник с цитатами про Путина

Вчера, 16:41

Рабочие из нижнетагильского Уралвагонзавода презентовали политику Алексею Навальному чайник с высказываниями о Путине и со знаменитой цитатой Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Этот предмет доставили в штаб известного оппозиционера в Екатеринбурге, чтобы оттуда его отправили в федеральный штаб.

Сегодня, 30 декабря, в штаб политика Алексея Навального в Екатеринбурге доставили сувенирный чайник. Его как презент своими руками создали работники нижнетагильского Уралвагонзавода. Сам предмет выполнен в нестандартной квадратной форме, а со всех сторон на нём поместили цитаты о Путине и о его режиме.

Фото чайника сделал, а затем разместил на своей официальной странице в Facebook Бармин. В своём посте он написал, что им в штаб привезли сувенирный чайник, чтобы «они» отправили его в федеральный штаб Алексея Навального. По словам Бармина, его отправят политику самой скорой посылкой сразу же после новогодних праздников.

На сувенирном чайнике написаны цитаты о Путине и знаменитая цитата Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь».