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В Сети показали российского спецназовца, который совершил секретный подвиг

Вчера, 15:00

В Сети появились кадры российского спецназовца, который совершил секретный подвиг во время военных действий в Сирии. Позже, его официально наградил медалью действующий президент РФ Владимир Путин.

Информацию предоставил на своём аккаунте отечественный журналист Дмитрий Смирнов. На фотографии видно, что российский лидер поздравляет за героический подвиг Дениса Портнягина. Интересно, что сам поступок не называется, поэтому эксперты предполагают, что военнослужащий выполнял определённую важную секретную миссию.

В сообщении также указывается, что орденом является «Золотая звезда», которая вручается Героям Российской Федерации. Её принято носить на левой стороне груди над медалями и другими орденами. По предварительным данным, действия российского спецназовца могут обнародовать уже в феврале 2018 года. Более детальной информации пока что нет.


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