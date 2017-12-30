Путин поздравил с наступающим Новым годом Елизавету II и Терезу Мэй

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Владимир Путин в преддверии новогодних праздников начал массовые поздравления коллег. Российский лидер поздравил с Новым годом Елизавету II и Терезу Мэй.

Официальное обращение к лидерам стран опубликовано на сайте Кремля. В тексте говорится, что Путин лично пожелал Елизавете II и Терезе Мэй успехов в Новом году, а также заявил, что в 2018 году Россия планирует наладить отношения с их государствами. Глава РФ отметил, что развитие двухстороннего сотрудничества между Россией и Великобританией положительно отразится на коренных интересах народов.

Ранее Владимир Путин поздравил с Новым годом президента США Дональда Трампа. Лидеру Штатов российский главнокомандующий пожелал взаимоуважения.