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Путин в поздравлении Трампу с Новым годом пожелал взаимного уважения

Сегодня, 13:26

Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу официальное поздравление с главными зимними праздниками - Рождеством и грядущим Новым годом.

 Основными постулатами президентского поздравления стали взаимное уважение и равноправие двух держав - России и США. Путин упоминает важность конструктивного диалога между Белым Домом и Кремлём, который должен лечь в основу отношений. Это поможет двум странам сплотиться перед лицом глобальных угроз, которые возникают в современном мире.
Владимир Путин в поздравлении Дональду Трампу заключает, что именно вышеперечисленное поможет двум государствам построить прагматичное сотрудничество, которое в итоге станет базисом для перспективы на долгое время. Текст данного праздничного послания от российского лидера к американскому распространил пресс-центр Кремля.
Также президент России направил свои слова новогодних и рождественских поздавлений в адрес глав других стран. В частности, праздничные телеграммы от Путина получили королева Великобритании, канцлер Германии Ангела Меркель и Папа Римский.


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