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На российской военной базе Хмеймим в Сирии состоялся новогодний концерт

Сегодня, 11:22

Новогодний концерт прошёл на российской военной базе Хмеймим в Сирии. На празднике перед военными из РФ прозвучали песни и номера певицы Зары, Юлианы Грин, семейного дуэта Антона и Виктории Макарских, актёра Сергея Маховикова, а также ансамбля «Русская душа».

Антон Макарский в своём интервью рассказал, что ему не известно, кто получил больше радости во время праздничного выступления – тот, для кого исполняют, или тот, кто исполняет. Артисту было радостно просто пообщаться с военными, напитаться их силой и духом, а также пожать руку.

Популярная певица Зара после своего небольшого концерта отдала военным письма со словами поддержки и поздравлениями с наступающим Новым годом от школьников.

Артисты выступили и на отдельных заставах, и на культурной центральной площадке авиабазы. На последней выступил режиссёр и актёр Сергей Маховиков. Он сообщил перед выступлением, что у него огромный репертуар, поэтому, что военные попросят, то он и будет петь. По их просьбе он исполнил несколько песенных произведений о войне.

Президент РФ Путин 11 декабря во время своего выступления в Хмеймим дал приказ о выводе военных России из Сирии. Однако в данном государстве всё ещё функционируют и будут функционировать две военные базы – Тарус и Хмеймим.


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