Украинский генерал указал на уязвимости Крымского моста к ракетам и авиации

Сегодня, 09:10

Игорь Романенко, который является доктором технических наук, генералом-лейтенантом запаса, кандидатом военных наук, профессором и бывшим заместителем главы Генштаба ВСУ, 26 декабря указал на уязвимости Крымского моста к ракетам и авиации.

Эксперту задали вопрос о возможных проблемах, которые Керченский мост в будущем сможет создать для Украины и её национальной безопасности после окончания его строительства. На это Игорь Романенко ответил, что данное сооружение возможно представит собой важную, со стратегической точки зрения, артиллерию. Она может обеспечить всем самым необходимым и нужным правящую «крымскую группировку противника». Кроме этого, Керченский мост может поспособствовать росту полуострова в экономическом плане.

Однако, по словам украинского эксперта, если размышлять с военной точки зрения, то данная постройка является очень уязвимой для ракет, авиации, наземного и морского базирования.