Путин подписал закон о переоборудовании домов для удобства инвалидов

Вчера, 19:50

Сегодня Путин подписал закон об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов в многоквартирные дома. Теперь можно законно совершать изменения в домах для нужд в передвижении инвалидов без собрания собственников.

Журналистам официально подтвердили, что президент РФ поставил одобрительную подпись под редакцией закона, который касается инвалидов. В тексте говорится, что отныне в пользу и для удобства перемещения инвалидов в домах может проводится перестройка и перепланировка жилых помещений без одобрения на совете собственников, как было до этого дня.

Теперь пандусы, лифты, подъемники колясок станут возможными для многих жителей квартирных домов, которые и в данный момент судятся с домовладельцами за свои права.

Также президент Путин подписался под повышением МРОТ до прожиточного минимума.