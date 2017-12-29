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После того, как священник поддержал Путина, Собчак хочет лишить РПЦ финансирования

Вчера, 18:59

Ксения Собчак опубликовала видео, в котором священник призывает голосовать на выборах за Владимира Путина. Кандидата в президенты это сильно возмутило, и она посчитала необходимым лишить церкви финансирования со стороны правительства.

Звезда «Дом-2», а теперь и кандидат в президенты акцентировала внимание на том, что РПЦ необходимо лишить финансирования. В опубликованном ролике она продемонстрировала настоящую причину. На кадрах видно, как священник всех прихожан просил голосовать за Владимира Путина.

Всем посетителям церкви он говорил, что при любом другом выборе граждан могут начаться беспорядки. Поклонники Собчак назвали такое поведение священников РПЦ недопустимым и неадекватным для российского общества. Сама же кандидат в президенты дополнила запись следующим текстом: «Коротко о том, почему Церковь должна перестать быть на содержании у государства».


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