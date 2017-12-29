Захарова не планирует зарабатывать миллионы на биткоинах

Вчера, 18:44

Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова не планирует обогащаться с помощью биткоинов. Она заявила, что не владеет криптовалютой и не следит за её курсом на валютном рынке.

Захарова уточнила, что ей интересен вопрос развития биткоинов, однако углубляться в него она пока не спешит. Представитель МИД читает новости об этой криптовалюте, однако пристально за изменениями в её стоимости следить не собирается. Также Захарова отметила, что в ближайшее время не планирует покупать биткоины и зарабатывать на них.

Журналисты попытались узнать у Марии Захаровой, кто из политиков РФ владеет этой криптовалютой. Представитель МИД заявила, что она не имеет понятия, владеют ли российские чиновники биткоинами.