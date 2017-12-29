Саакашвили уверен, что у генпрокуратуры Украины нет дела против него

Вчера, 18:38

Михаил Саакашвили утверждает, что Генпрокуратура Украины не заводила дело на него и не имеет к политику никаких претензий. Саакашвили объяснил нападки со стороны правоохранителей желанием правительства Украины избавиться от него и навсегда выдворить из страны.

Генеральная прокуратура ранее комментировала задержание Саакашвили. Стало известно, что правоохранительные органы доказали подлинность записи разговора между Саакашвили и Курченко, где речь шла о финансировании акции политика, которая проходила у стен Верховной рады, со стороны экс-президента Украины Виктория Януковича.

Прокуратура обвинила Саакашвили в организации массовых беспорядков, однако сам политик виновным себя не считает. Он уверен, что Генпрокуратура только запугивает его в интересах правительства Украины, которого попросту хочет избавиться от человека, который готов говорить правду.

Ранее Мария Захарова заявила, что Украина опозорилась из-за ситуации с Саакашвили. Она уверена, что из-за беспорядков, организованных политиком, пострадает и Грузия.