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Захарова: Украина опозорилась из-за ситуации с Саакашвили

Вчера, 18:22

Мария Захарова считает, что ситуация с Михаилом Саакашвили сильно опозорила Украину перед другими странами. Представитель МИД также подчеркнула, что действия экс-губернатора Одесской области отобразились негативно и на народе Грузии.

Захарова заявила, что мировые лидеры теперь будут судить Украину и Грузию по неадекватному поведению Саакашвили, который является известной фигурой в политическом мире. Представитель МИД утверждает, что украинскому правительству стоило по-другому решить ситуацию с политиком, чтобы предотвратить подобный скандал. Теперь же неадекватные действия Саакашвили стали позором для Украины как государства и всего народа страны.

Кроме того, Захарова считает, что ситуация с Саакашвили отразится и на отношении к Грузии, где политик ранее руководил. До момента, как Саакашвили начал беспорядки на Украине, его и так считали непорядочным игроком на политической арене, сейчас же это мнение подкрепилось и негативно отразилось на репутации двух стран.


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