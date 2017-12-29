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Социальный ролик "Единой России" назвали политической педофилией

Вчера, 17:41

На видео-хостинге YouTube опубликовали новый социальный ролик партии "Единая Россия". Пользователи сети назвали видео, опубликованное на официальном канале партии, политической педофилией.

"Помните милую девочку, которая в прошлом году просила, чтобы в её городе скорее отремонтировали дом культуры, а постановок в местном театре было больше? Именно её желания и желания миллионов наших граждан вдохновляют нас!", подписали под социальным роликом на YouTube-канале "Единой России".

Видео получилось праздничным и интересным, однако не все пользователи оценили работу партии. Они поддержали мнение, что данный ролик проявляет политическую педофилию, а именно старается с помощью участия в рекламе детей сгладить существующие в стране проблемы и бездействие правительства.


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