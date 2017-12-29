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Путин встретит Новый год дома с родными и близкими

Вчера, 17:11

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, где президент Российской Федерации Владимир Путин намерен встречать Новый год. По совам пресс-секретаря, глава страны традиционно предпочитает новогоднее застолье в узком домашнем кругу с самыми родными и близкими людьми.

Такой ответ не стал особой новостью, а тем более сенсацией. Все граждане России давно знают, что президент придерживается традиционных взглядов и на встречу Нового года. Один из главных зимних праздников принято встречать в кругу семьи. Конечно, это в большей степени касается людей старшего возраста, на молодежь такая традиция не распространяется.

Тем не менее, ни разу Песков, а тем более сам Владимир Путин не отвечали на вопрос, открывает ли глава страны шампанское под телевизионное новогоднее обращение президента России к гражданам. Итак, когда руководитель державы встречает Новый год дома, а не в рабочем кабинете, значит, есть стабильность в стане и можно надеяться на лучшее, а также загадывать желания.


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