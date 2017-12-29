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Трамп назвал «российское расследование» ударом по репутации США

Сегодня, 12:25

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование американскими спецслужбами дела о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года сильно бьет по репутации его государства.

«Я считаю, чем раньше мы закончим расследование дела о «российском следе» в прошлогодних президентских выборах, тем лучше будет для всей страны. Данные разбирательства выставляют США в дурном свете перед мировым сообществом», - приводит слова главы Белого дома американская пресса.

Напомним, спецслужбы Соединенных Штатов проводят сразу 3 параллельных расследования дела о якобы вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США. Первым занимается Роберт Мюллер, являющийся специальным прокурором Соединенных Штатов Америки, 2 остальных ведут парламентские комитеты по разведке. Российская сторона публично опровергает все обвинения в свой адрес.


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