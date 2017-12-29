Собчак призналась в нехватке денег на предвыборную кампанию

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Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к интернет-сообществу, признавшись в острой нехватке денег для проведения полноценной предвыборной компании. Именно поэтому «кандидат против всех» соглашается на участие во всех подряд телевизионных проектах и идет проводить корпоративы.

Собчак пожаловалась на отечественные СМИ, которые не считают ее серьезным кандидатом на пост президента страны и критикуют ее способы заработка денег. В настоящее время телеведущая активно ведет предновогодние корпоративы, снимается в различных телевизионных шоу и даже поет, получая безжалостную порцию критики. Однако, как призналась скандалистка, она вынуждена «вертеться», дабы иметь возможность проводить полноценную предвыборную кампанию. Собчак привыкла «гулять только на свои», не принимая финансовой помощи со стороны.

В завершении видеобращения «кандидат против всех» поблагодарила рекламщиков, которые не расторгли с ней контракты после ее выдвижения на пост президента страны. Также Собчак сказала ушедшим от нее партнерам, что все понимает и не держит обид.