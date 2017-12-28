Аксенов предотвратит выпадения из окон инвесторов

Вчера, 23:29

Глава Крыма Сергей Аксенов инициирует распоряжение о внедрении специальной комнаты для переговоров с инвесторами. Все события в процессе беседы будут фиксировать аудиоустройства и видеокамеры.

По настоятельному распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, в самый ближайший период для переговоров с инвесторами будет выделена специальная комната. Это проделано в целях всеобщей безопасности, и будет полезно для самых капиталовкладчиков. Сергей Аксенов сообщил, что ему не всегда становится ясно, о чем шла речь на деловых встречах инвесторов, а благодаря записи процесса разговоров все станет явным.

Политик сможет держать на контроле ход беседы между финансовыми олигархами, а также стать непрямым свидетелем итогов переговоров. В оборудованном кабинете будут установлены самые современные видеокамеры скрытого типа, с опцией звукозаписи. Благодаря новым технологиям, разговор будет отображен четко дословно, так что если какой-то казус и произойдет, увильнуть от ответственности будет трудно.