Трамп «поймал с поличным» Китай, поддерживающий поставки нефти в КНДР

Вчера, 21:15

После опубликования стратегической программы США на будущий год, глава Белого дома Дональд Трамп решил усилить впечатление. Сегодня он уличил Пекин в попустительстве поставок нефтепродуктов в Северную Корею, о чем и сообщил в своей любимой социальной сети.

Трамп с негодованием отметил, сто его подозрения, относительно либеральной позиции Китая по отношению к северокорейскому режиму оказались верными. По словам президента США, но без ссылки на источники, Пекин был пойман с поличным на экспорте нефти в КНДР. Трамп заявил, что о никакой дружбе Вашингтона с Пекином не может идти речи, если продолжатся нарушения санкций против Пхеньяна. Напомним, увязнув в северокорейской проблеме, Вашингтон ищет союзников для жесткого давления на Пхеньян. В первую очередь, Вашингтон ждет поддержки от Пекина и Москвы, чье слово могол быть стать весомым для главы КНДР Ким Чен Ына. Однако, в тоже время, в стратегической доктрине США, Россия и Китай обозначены, как «страны-ревизионисты», угрожающие лидирующей роли Соединенных Штатов на планете.