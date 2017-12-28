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В Ирпени во время сессии украинский гимн был прерван российским

Вчера, 20:57

В Ирпени случился конфуз с исполнением гимна Украины. Во время заседания депутатов во время воспроизведения гимна был проигран отрывок из гимна РФ. Эту информацию сообщил в в Facebook мэр города Владимир Карплюк.

Журналистам стало известно, что мэр Ирпеня подтвердил конфуз на сессии местных депутатов. Во время заседания чиновники прослушивали гимн Украины, однако запись была прервана отрывком из российского гимна. Теперь выясняются обстоятельства, по которым флеш-накопитель с записью гимна подменили, и кто из оппонентов городской власти мог это сделать. Мэр рассказал, что уведомил сотрудников СБУ о данном факте. Несмотря на конфуз депутаты самостоятельно спели гимн стоя.


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