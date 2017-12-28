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«Институт экономических и социальных исследований» признан иноагентом

Вчера, 20:40

«Институт экономических и социальных исследований» признали иностранным агентом. Соответствующее уведомление было опубликовано на портале Минюста России.

 В итоге произведенной проверки по Волгоградской области Фонд «Институт экономических и социальных исследований» внесен в список иностранных агентов. Представители Министерства юстиции России сообщили об этом решении ведомства на своем официальном сайте. Такой вывод основали чиновники действующим законом «О некоммерческих организациях», изданным 28 декабря 2017года. «Институт экономических и социальных исследований» был основан с 1996 года.

Эта организация занималась социальным обеспечением избирательных кампаний на территории России. Проверка документов фонда доказала причастность к некоторым действиям, попадающим под описание деятельности иноагентуры. В связи с таким обстоятельством Министерство юстиции России решило действовать радикально, не став ожидать оправдательных мотивов.


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