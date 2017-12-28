VistaNews.ru


Агрегатор авиабилетов «заменил» Кадырова в Facebook

Вчера, 19:36

Стало известно, что недавно удаленная страница в Facebook Рамзана Кадырова нашла себе нового хозяина. Теперь по бывшему адресу политика в соцсети значится агрегатор авиабилетов.

Главу Чечни Рамзана Кадырова исключили из пользователей Facebook. Причиной стали санкционные списки, в которые и попал политик. Теперь страницу Кадырова в социальной сети занимает агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN). Зайдя по прежнему адресу Кадырова можно прочесть: «Ваше путешествие - наша забота». Напомним, что Рамзан Кадыров стал лучшим блогером 2017 года. Также, Кадыров стал самым цитируемым блогером. Официально глава Чечни не комментировал свое исключение из лав пользователей ресурсом Facebook и пока также не прокомментировал его быструю замену в Интернет-ресурсе. Ранее пользователи выражали свое почтение мыслям и высказывания политика.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.