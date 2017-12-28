Агрегатор авиабилетов «заменил» Кадырова в Facebook

Вчера, 19:36

Стало известно, что недавно удаленная страница в Facebook Рамзана Кадырова нашла себе нового хозяина. Теперь по бывшему адресу политика в соцсети значится агрегатор авиабилетов.

Главу Чечни Рамзана Кадырова исключили из пользователей Facebook. Причиной стали санкционные списки, в которые и попал политик. Теперь страницу Кадырова в социальной сети занимает агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN). Зайдя по прежнему адресу Кадырова можно прочесть: «Ваше путешествие - наша забота». Напомним, что Рамзан Кадыров стал лучшим блогером 2017 года. Также, Кадыров стал самым цитируемым блогером. Официально глава Чечни не комментировал свое исключение из лав пользователей ресурсом Facebook и пока также не прокомментировал его быструю замену в Интернет-ресурсе. Ранее пользователи выражали свое почтение мыслям и высказывания политика.