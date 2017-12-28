Песков рассказал правду об украинцах, осужденных в России

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Спикер Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, в котором прояснил ситуацию по поводу тех граждан Украины, которые были осуждены и отбывают наказание на территории Российской Федерации. Согласно законодательству они не являются удерживаемыми лицами, а тем более пленными.

В ответ на заявление президента Украины о том, что кроме обмена военнопленными между Донбасскими республиками и Киевом, необходимо обменять украинских и российских заключенных, Песков был вынужден дать соответствующие пояснения. Граждане, осужденные и отбывающие срок на территории другой страны, не являются военнопленными. Закон не предусматривает их обмен или выдачу. Такое решение могут принять лишь главы государств.

Предложение Порошенко об обмене заключенными звучит уже не впервые. Тем не менее, российская сторона пока не готова к рассмотрению этого вопроса. Если Киев хорошо осведомлен, кто из украинцев осужден в России и по каким статьям уголовного кодекса, то Москва не видит открытой информации о российских гражданах, находящихся в украинских колониях или застенках СБУ.