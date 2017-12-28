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Аксенов заявил о намечающихся отставках в правительстве Крыма

Сегодня, 12:58

Сергей Аксенов, руководящий администрацией Крымской республики, рассказал о намечающихся увольнениях в правительственном аппарате полуострова. В частности, занимаемой должности уже сегодня лишится замглавы крымского Минстроя Владимир Локтионов.

Руководитель АРК заявил о намерении продолжить практиковать жесткую политику в отношении высокопоставленных лиц республики. В период с 2014 года и по настоящее время занимающих должностей в Крыму лишились 11 глав муниципальных образований и 39 республиканских руководителей. Если чиновник не в состоянии выполнить свое обещание, значит на его место придет кто-нибудь другой, подчеркнул Сергей Аксенов.

В скором времени высокопоставленных должностей в правительстве Крыма лишатся еще несколько некомпетентных работников. В частности, уже сегодня глава республики подпишет приказ об увольнении Владимира Локтионова, являющегося первым замом главы Министерства строительства АРК. Чиновник, вместе со своими коллегами, допустил рост задолженности по выплате заработной платы сотрудникам предприятия «Крымжелезобетон».


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