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Отставки Меркель требует половина жителей Германии

Сегодня, 11:58

Отставки Меркель требует половина жителей Германии. Такую информацию распространили специалисты после проведения опроса граждан.

 Немецкие социологи провели исследование по изучению настроений немцев и их отношения к канцлеру Ангеле Меркель. Результаты, полученные в ходе исследования, опубликованы в издании Kronen Zeitung.

В ходе исследования стало известно, что 47% жителей Германии негативно относятся к политике Меркель и хотят ее скорейшей отставки. Такое негативное отношение к канцлеру возникло после формирования правительства в сентябре текущего года.

Напомним, что представители Свободной демократической партии, которая заняла места в парламенте, отказываются занимать правительственные должности, если Ангела Меркель так и останется на своем посту. Сама канцлер пока не комментирует сложившуюся ситуацию и не замечает негативных настроений в обществе. Многие политические эксперты предполагают, что сложившаяся ситуация может привести к кризису власти в Германии, выйти из которого будет очень сложно.


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