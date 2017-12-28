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Путин назвал «решающим» вклад РФ в разгром ИГ* в Сирии

Сегодня, 11:47

Президент РФ Владимир Путин назвал «решающим» вклад отечественных военнослужащих в разгромный триумф над боевиками «Исламского государства»* в Сирии. Глава страны вручил участникам боевых действий на территории САР госнаграды.

По словам Путина, за свою многовековую историю России приходилось множество раз оказывать решающее содействие в разгроме угрожающих цивилизации преступных сил. Боевиков ИГ* (запрещена в РФ) российский президент назвал сторонниками варварской диктатуры, стирающей с лица земли церкви, больницы, школы и прочие объекты инфраструктуры, а также сеющей смерть и горе. Путин поблагодарил всех участников боевых действий на территории САР, вручив им памятные госнаграды.

6 декабря представители Генерального штаба РФ заявили об окончательном разгроме террористов «Исламского государства»* в Сирии. 11 декабря Путин лично посетил военную базу Хмеймим (САР), дав своим войскам команду покинуть территорию союзной республики.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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