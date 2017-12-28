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На PornHub перезалили удаленный с YouTube ролик с Навальным

Сегодня, 11:37

На порнографический интернет-ресурс PornHub перезалили ролик с главным оппозиционером РФ Алексеем Навальным.

В Сети снова появилось видео с Алексеем Навальным, которое ранее заблокировали на видеохостинге Youtube. Теперь сторонники оппозиционера залили видеозапись на порнографический интернет-портал PornHub. Сам же Навальный пока что не давал официальных комментариев по данному поводу. Интересно, что ресурс ранее уже предлагал оппозиционной стороне, а в частности Алексею Навальному размещать свои обращения или же другие видеозаписи именно на порно-сайте PornHub. Ролик, где он жалуется на решение ЦИК, уже опубликован в Сети.

Политическому деятелю отказали в регистрации в качестве кандидатуры на предстоящие президентские выборы. Интересно, что сегодня Навальный выступил с заявлением об организации акции протеста, которая должна состояться ровно через месяц, 28 января.


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