В РФ создают зенитный комплекс для уничтожения беспилотников

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В РФ создают новый зенитный комплекс, предназначением которого будет уничтожение беспилотников. Об этом сообщил Александр Леонов, возглавляющий войсковую ПВО.

Генерал-лейтенант рассказал, этот комплекс станет достойной заменой «Шилке» и будет располагать инновационным комплектом своих выстрелов.

С помощью новой установки можно будет сбивать не только БПЛА, но даже одиночные реактивные снаряды или крылатые ракеты. Естественно, он будет смертельно опасным также для самолётов и вертолётов противника.

Его применение станет возможным и для борьбы с наземными и надводными целями с лёгкой бронёй. Ещё одной отличительной чертой данного комплекса, сообщил Леонов, будет очень низкая радиозаметность. Этому поспособствуют пассивные средства разведки.

Новейшая зенитная установка будет разработана в рамка гособоронзаказа. Согласно нему, на поставки нового оружия армии и флоту в ближайшие три года выделено порядка 19 трлн рублей.

Отмечается, что приоритет отдан высокоточному оружию и системам для ядерного сдерживания.