VistaNews.ru


В РФ создают зенитный комплекс для уничтожения беспилотников

Сегодня, 10:01

В РФ создают новый зенитный комплекс, предназначением которого будет уничтожение беспилотников. Об этом сообщил Александр Леонов, возглавляющий войсковую ПВО.

Генерал-лейтенант рассказал, этот комплекс станет достойной заменой «Шилке» и будет располагать инновационным комплектом своих выстрелов.

С помощью новой установки можно будет сбивать не только БПЛА, но даже одиночные реактивные снаряды или крылатые ракеты. Естественно, он будет смертельно опасным также для самолётов и вертолётов противника.

Его применение станет возможным и для борьбы с наземными и надводными целями с лёгкой бронёй. Ещё одной отличительной чертой данного комплекса, сообщил Леонов, будет очень низкая радиозаметность. Этому поспособствуют пассивные средства разведки.

Новейшая зенитная установка будет разработана в рамка гособоронзаказа. Согласно нему, на поставки нового оружия армии и флоту в ближайшие три года выделено порядка 19 трлн рублей.

Отмечается, что приоритет отдан высокоточному оружию и системам для ядерного сдерживания.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.