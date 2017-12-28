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Порошенко намеревается обменять россиян на осужденных в РФ украинцев

Сегодня, 09:46

Президент Украины Петр Порошенко заявил о желании обменять содержащихся в тюрьмах Незалежной россиян на осужденных в РФ соотечественников. В частности, лидер украинцев намерен вернуть на родину режиссера Олега Сенцова.

«Правительство Украины приложит максимальные усилия для освобождения соотечественников из российских тюрем. Мы готовы обменять более 15 содержащихся в местах лишения свободы россиян на осужденных в РФ и Крыму Сенцова, Сущенко, Клыха, Кольченко, Карпюка и других украинцев», - заявил Порошенко во время беседы с журналистами.

Режиссер Сенцов получил от суда России 20 лет колонии строгого режима. Его обвинили в организации терактов на территории Крымского полуострова. Остальные фигуранты данного уголовного производства в лице Александра Кольченко, Алексея Чирния и Геннадия Афанасьева получили 10, 7 и 7 лет тюрьмы соответственно. Граждане Незалежной Станислав Клыха и Николай Карпюк, являющиеся членами националистической организации УНА-УНСО* (запрещена в РФ), получили от суда Чечни 20 и 22,5 года колонии соответственно. Отметим, официальные лица Российской Федерации пока что никак не прокомментировали слова украинского президента.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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