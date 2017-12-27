Порошенко встретил пленных на границе с Донбассом

Вчера, 23:39

Глава Украины Петр Порошенко встретил пленных на границе Украины с Донбассом. 73 человека отправились в Харьков, а потом их направят в Борисполь самолетом.

Сегодня, 27 декабря, состоялся долгожданный обмен военнопленными из ДНР. В ходе процесса присутствовал сам глава украинского государства Порошенко. Главный политик Украины встретил военнопленных на границе с Донбассом. Информация о конкретном месте встречи не разглашается. Группа из 73 пленных была отправлена вместе с главным представителем украинской власти в город Харьков.

При встрече украинский лидер поздравил освобожденных с возвращением на Родину и поблагодарил за отвагу и стойкость в тылу врага. После прибытия в Харьков, пленные полетят самолетом в аэропорт Борисполя, где их будут встречать друзья, родные и близкие люди. Ранее дата обмена военнопленными между Киевом и Донбассом неоднократно откладывалась по разным причинам. Все же процедура произошла, так как и было оговорено ранее, перед Новым годом.