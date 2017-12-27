Путин: Уходящий год стал значимым в жизни России

Вчера, 22:35

Сегодня в Кремле состоялся праздник в честь Нового года, где президент России Владимир Путин отметил, что уходящий год запомнится однозначно как довольно значимый этап в жизни России.

Президент собрал всех представителей главных должностных лиц федеративных субъектов, обсудил с ними дальнейшие планы и действия. Глава государства отметил, что Российская Федерация провожает уходящий год сейчас достойно, что явно не может не радовать.

Владимир Владимирович отметил, что впереди еще много различных забот, и вместе с тем добавил: "Уверен, что все в наших руках". Президент поблагодарил всех присутствующих гостей за труд, и сказал, что главный путь приобретение знаний и ответственных дел.

В завершении вечера Путин всем искренне пожелал успехов в новом году, и новых свершений.

Напомним, что на вечер президент также приглашал Филиппа Киркорова, как почетного гостя.