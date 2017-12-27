Коалиция США отказалась воевать в подконтрольных Башада Асада регионах

Вчера, 21:18

Коалиция, возглавляемая США, заявила о том, что не будет проводить операции на территории Сирии в районах, находящихся под контролем действующего главы государства Башара Асада. О принятом решении сообщил заместитель командира коалиции Феликс Гидни.

Помимо этого, коалиция, находящаяся под руководством США, собирается продолжать действия, способствующие предотвращению конфликтов между Россией и Сирией. При этом Феликс Гидни призвал руководство Сирии продолжать борьбу с террористическими организациями, распространенными на территории страны.

В 2015 году между военными России и коалицией Америки были созданы специальные связные каналы для предотвращения возникновения конфликтов на территории Сирии. Антитеррористические мероприятия на территории государства проводятся без разрешения местных властей.

Ранее, Владимир Путин, президент РФ, отдал указ о выводе большой части российских войск с регионов Сирии в связи с окончанием проведения операции против террористов. При этом, там остались военные базы в Хмеймиме и Тартусе, которые продолжат выполнять свои функции, а также совершенствовать свои качества и возможности.