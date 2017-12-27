Украинцы определили главные события страны в уходящем году

Вчера, 20:05

По результатам опроса, проводимого фондом «Демократические инициативы», было определено главное событии уходящего года, по мнению украинцев. Им оказалось введение безвизового режима с ЕС, за которое проголосовало 26.1% жителей страны.

Вторым главным событием, за которое отдали голоса 9.6% участников голосования, оказалось дело Михаила Саакашвили, вытеснившее на третий план события, происходившее на Донбассе, которое набрало 9.1% голосов.

Госпогранслужба страны сообщила, что после отмены виз в страны Европейского союза, 355 тысяч граждан страны воспользовались нововведенным безвизовым режимом.

Данное исследование проводилось на протяжении 15-19 декабря во всех регионах страны, исключая республику Донбасса