Медведев предлагает подумать о судьбе налога на движимое имущество

Вчера, 17:50

Сегодня, 27 декабря, во время заседания Госсовета премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свои предложения подумать о будущей судьбе налога на движимое имущество. Это связывается с изменением законодательстве.

Медведев сообщил, что налог на движимое имущество можно рассмотреть в смысле улучшения налогового законодательства. Во время комментирования поручений Путина, в частности о необходимости заняться подготовкой Стратегии долгосрочного пространственного развития России до 2025 года, чиновник заявил, что она уже почти готова. В скором времени эту стратегию рассмотрят во время заседания действующего правительства.

Медведев во время своих ответов на жалобы о необходимости согласований с Минкультуры и с Роснедрами, который и должен был получить бизнес, чиновник сообщил, что уже дал поручение заняться изучением данного вопроса.

Ранее Орешкин, глава Минэкономразвития, заявил, что в налоговых условиях необходимо сохранять стабильность, а также обратился к регионам с призывом оценивать риски во время отмены налоговых льгот.