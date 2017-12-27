VistaNews.ru


Медведев предлагает подумать о судьбе налога на движимое имущество

Вчера, 17:50

Сегодня, 27 декабря, во время заседания Госсовета премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свои предложения подумать о будущей судьбе налога на движимое имущество. Это связывается с изменением законодательстве.

Медведев сообщил, что налог на движимое имущество можно рассмотреть в смысле улучшения налогового законодательства. Во время комментирования поручений Путина, в частности о необходимости заняться подготовкой Стратегии долгосрочного пространственного развития России до 2025 года, чиновник заявил, что она уже почти готова. В скором времени эту стратегию рассмотрят во время заседания действующего правительства.

Медведев во время своих ответов на жалобы о необходимости согласований с Минкультуры и с Роснедрами, который и должен был получить бизнес, чиновник сообщил, что уже дал поручение заняться изучением данного вопроса.

Ранее Орешкин, глава Минэкономразвития, заявил, что в налоговых условиях необходимо сохранять стабильность, а также обратился к регионам с призывом оценивать риски во время отмены налоговых льгот.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.