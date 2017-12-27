Чиновники в Новом Уренгое получили взыскания после речи школьника в Бундестаге

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Немецкая пресса сообщила о настигшем чиновников из правительства Нового Уренгоя взыскании, ставшем следствием речи школьника местной гимназии в Бундестаге. Все провинившиеся лица получили строгие выговоры с «верхушки».

Ранее Николай Десятниченко, учащийся в гимназии Нового Уренгоя, выступил в Бундестаге (парламенте Федеративной Республики Германия) с рассказом об участнике битвы под Сталинградом. Как заявил школьник, военнослужащий Вермахта попал в плен, где умер, не сумев вернуться домой. Также он посетил места захоронений солдат гитлеровской армии в Челябинской области. Воинов Вермахта школьник назвал «невинно погибшими людьми, желавшими жить в мире без войны». Всю информацию Десятниченко раздобыл из открытых для общего доступа источников. Слова ученика гимназии Нового Уренгоя вызвали широкий общественный резонанс в российском обществе. В Кремле призвали не обвинять юного парня в пропаганде нацизма, а заняться его воспитанием.

Взыскания настигли чиновников Нового Уренгоя. Строгие выговоры получили замглавы местной администрации, замглавы отдела внутренней политики, замглавы отдела социальной политики, а также начальник и замотдела информационно-аналитического управления.