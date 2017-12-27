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Истребитель США вновь провоцировал ВКС РФ в Сирии

Сегодня, 08:49

Истребитель США F-22 вновь провоцировал ВКС РФ в небе над Сирией. Сообщение об этом сделано представителями Генштаба.

 Его глава Валерий Герасимов сообщил некоторые подробности данного происшествия, случившегося в сирийском небе. Он отдельно отметил, что миротворческими сторонами изначально была достигнута договорённость о совместном использовании воздушного пространства, прилегающего к реке Евфрат.

Российские ВКС контролирует пространство над территорией к западу от реки, а ВВС США в зоне своей ответственности имеют восточную часть.

Ранее никаких особых проблем в этом вопросе не возникало. Однако 13 декабря случился инцидент, который стал не только неприятным, но даже опасным.

Истребители РФ занимались плановым осмотром местности, относящейся к их району действий. В это время рядом с ними появился F-22, принадлежащий ВВС США.

Он совершил несколько преднамеренных опасных сближений с машинами ВКС РФ. При этом он производил имитацию реальной атаки. Когда российские лётчики начали производить ответные действия, американский самолёт предпочёл удалиться.


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